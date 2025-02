Tour nella città che si sbriciola 

La città si sbriciola. È successo anche ieri in via d’Azeglio, dove a cedere è stata una porzione del muro di cinta del giardino della chiesetta privata del Carmelo. Il crollo di mattina. Solo per un caso non ci sono stati altri danni, in una zona a transito pedonale. Era successo così meno di due settimane fa, quando in via Chironi, nel quartiere di Santu Predu, a pochi metri dalla casa natale della scrittrice Grazia Deledda, era crollata l’ennesima casa abbandonata. Meno di un anno fa invece, a causa dell’incuria del patrimonio edilizio, Nuoro aveva pianto due giovanissimi, Patrick Zola e Ythan Romano, adolescenti morti nel crollo del casolare diroccato dove giocavano.

Nuovi cedimenti

Il tavolo voluto allora dalla Prefettura dopo le morti di Patrick e Ythan per monitorare gli edifici abbandonati e metterli in sicurezza, non ha sortito effetti. Nuoro è sempre più vulnerabile e pericolosa non solo nelle sue strade. E non bastano le piogge a spiegare i cedimenti. Ieri altre due strade sono state chiuse per frane (quella per Sedda e Ortai e Predu Vithi (ex SS 389), che collega Nuoro a Mamoiada), ma anche nel suo tessuto urbano, dove ormai le transenne, non dovute ai buchi nelle strade (in abbondanza) ma al rischio crolli, non si contano più. Case private ed edifici pubblici. Il crollo avvenuto ieri di una porzione del muro di cinta della chiesetta privata in via Massimo D’Azeglio, in pieno centro, a pochi metri dal tribunale, banche e supermercati, poteva essere fatale. Fortunatamente sul posto non c’erano auto posteggiate e non passavano pedoni. Nessun ferito. Sul posto la polizia locale e i vigili stanno valutando la staticità dell’intero muro.

Vecchi crolli

Una città che fa crollare il suo patrimonio storico e dove nel salotto buono, il corso Garibaldi, per un rischio crollo le transenne portano via porzioni di suolo pubblico, inutilizzabile per la collettività. Lo stesso suolo pubblico che invece ai proprietari che ristrutturano casa costa caro quando costoro posizionano ponteggi, così come ai commercianti che lo utilizzano per i tavolini all’aperto. Transenne comunali e suolo gratis per chi è passivo. E dove invece ci sono ordinanze di chiusura strade per pericoli crolli, come via Alberto Mario, il tempo passa, il rischio rimane e le transenne scompaiono. Sino alla prossima disgrazia.

