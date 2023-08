Tour nei Musei Civici tra mostre e laboratori  

Mostre, laboratori e passeggiate all’insegna dell’arte. Non si fermano ad agosto le attività dedicate a piccoli e adulti che affiancano e arricchiscono le mostre allestite nei Musei Civici comunali.

A Palazzo di Città prosegue la personale dedicata alla fotografa Inge Morath, prima donna a far parte della mitica Agenzia Magnum. E proprio alla Morath, nelle sale del Palazzo, è dedicato un laboratorio riservato a bambini dai 5 ai 6 anni che si terrà domani dalle 17, dal titolo “Colora la foto”. Giovedì 10, sempre dalle 17, il Palazzo di Città propone invece “Riproduci la foto”: dopo aver seguito una visita guidata tematica, i bambini, con l’utilizzo di carta velina e matita, a partire da un’immagine stampata, potranno ricalcare la loro fotografia preferita e colorarla.

A Giardini Pubblici sabato 5 è in programma, a partire dalle 18, il terzo appuntamento con gli aperitivi tematici dedicati agli artisti in mostra alla Galleria Comunale d'Arte. Per l’occasione gli storici dell’arte proporranno un approfondimento sulla figura dello scultore sardo Francesco Ciusa del quale la Galleria conserva i gessi originali, tra cui la celebre Madre dell’ucciso. L’ultimo appuntamento di questa serie sarà dedicato a Boccioni, Morandi, Maccari e si terrà sabato 26 agosto alle 18.

Infine al Museo d’arte siamese “Stefano Cardu” l’appuntamento è per mercoledì 9 agosto alle 19 con una particolare passeggiata che, partendo proprio dalle sale del “Cardu” con una visita guidata alla sua importante collezione permanente, sarà seguita da un percorso per le vie del quartiere di Stampace, volto a scoprirne la storia e i monumenti più significativi.

Per informazioni e prenotazioni: 070.6776482 e infoeprenotazioni@museicivicicagliari.it.

