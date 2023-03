Tour, musica e teatro dedicati alla Deledda 

Appuntamento domani con “La Festa del Cristo, l’opera musico-teatrale nata nel 2016 con l’intento di portare in scena l'omonima novella di Grazia Deledda.

Lo spettacolo

L’evento si svolgerà alle 19:30 nella cripta della Chiesa del Santo Sepolcro (in piazza San Sepolcro): uno scenario suggestivo che farà da sfondo al concerto narrativo dedicato al Cristo Miracoloso di Galtellì, protagonista del racconto deleddiano. Presentato dalla Casa di Suoni e Racconti, lo spettacolo vedrà in scena l’attrice Patrizia Viglino e il musicista e compositore Andrea Congia, che mettendo insieme i linguaggi artistici della parola e della musica, condurranno gli spettatori all’interno di un viaggio tra tormento e perdono.

Il tour guidato

Ma non è tutto: un’ora e mezza prima, alle 18, si potrà partecipare alla passeggiata culturale “A bellu a bellu”, anche questa dedicata alla Deledda e incentrata sul legame della scrittrice con il capoluogo sardo da lei stessa definito come “la tappa più felice della mia vita”. Accompagnato dal ricercatore storico Maurizio Pretta e dalla guida turistica Daniela Pinna, il percorso attraverserà le vie del centro storico rivelando aneddoti, curiosità e vicende della Cagliari della Belle Époque. Il costo del biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo sarà di 10 euro e comprenderà la partecipazione al tour guidato. Per accedere a spettacolo e tour è consigliabile prenotare al numero 3453199602.