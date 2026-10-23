Tour, musica e laboratori a San Giuliano 

Due giornate per riscoprire le radici medievali della città. Oggi e domani Selargius ospita “Le Giornate del Romanico 2026”. Protagoniste la chiesa di San Giuliano e il tempio di San Lussorio, luoghi di straordinario interesse storico e religioso, profondamente legati all’identità selargina.Il programma prevede aperture straordinarie e visite guidate, incontri culturali, attività artistiche, laboratori e momenti dedicati alle tradizioni.La piccola parrocchia di San Giuliano aprirà le porte mattina e pomeriggio: in programma la mostra storico-fotografica curata dalla Confraternita Santissimo del Rosario. Sabato spazio al concerto tra classico e rock, domenica mattina masterclass di ceramica col Gruppo archeologico selargino. Dalle 17 “La moda e l’abbigliamento femminile in tre secoli di Medioevo romanico” con l’associazione Maria Angela Atzeni. Visitabile anche la chiesa romanica di San Lussorio.

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