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Ciclismo.
21 luglio 2026 alle 00:12

Tour, l’Italia gioca la carta Ganna 

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Nel Tour in cui si lotta per il secondo posto alle spalle di Tadej Pogacar, è arrivata forse l’unica occasione per l’Italia. Tra gli undici corridori presenti, nonostante Davide Piganzoli sia diventato per necessità il nuovo capitano della Visma, orfana di Jonas Vingegaard, forse soltanto Filippo Ganna sembra avere una carta concreta in mano. La giocherà oggi, sui 26,1 km della cronometro Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, anche se non sarà semplice prevalere sui primi due della classifica: Tadej Pogacar (Uae Emirates) e soprattutto Remco Evenepoel, rigenerato dal successo di domenica a Plateau de Solaison. Il Belga della Red Bull-Bora ha spesso rivaleggiato con “Top Ganna” nelle crono europee, iridate e olimpiche e sembra avvantaggiato dal tratto iniziale di 9,6 km in salita (4,2% di pendenza). In classifica si combatte per il podio: Evenepoel è 2° a 5’, Del Toro 3° a 5’58”, Seixas 4° a 6’23”, Lipowitz 5° a 6’48”, Ayuso 6° a 7’28”.

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