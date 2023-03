Tour in città per i ragazzi di Intercultura 

Sei ragazzi da tutto il mondo in visita al Padiglione Tavolara per il progetto Intercultura. «Li abbiamo portati qui- dichiara l’assessora al Patrimonio Rosanna Arru- perché è un edificio con uno spirito così contemporaneo che non può non piacere ai giovani». Dal Giappone alla Turchia, dalla Danimarca all’Austria i paesi di provenienza degli adolescenti. «Intercultura- afferma Giuliana Sanna, presidente dell’associazione a Sassari- organizza ogni anno gli scambi di una settimana tra teenager stranieri che studiano in Italia e hanno così modo di conoscere altri luoghi del nostro paese». Fitto il calendario di impegni lungo i sette giorni tra escursioni ad Alghero e nel nuraghe di Santu Antine e laboratori di ceramica. «Cercheremo di farli appassionare- dice Carla Spanu, responsabile scuola di IC- alla nostra cultura sassarese». «Così magari- conclude Arru- torneranno per studiare nell’ateneo turritano».

