Tour, il Ventoux è di Paret-Peintre Pogacar non cede 

Non c’è forse luogo più bello (escludendo Parigi) per un corridore francese, dove conquistare una tappa al Tour de France, soprattutto se è l’unica in questa 112ª edizione. Il Mont Ventoux premia il coraggio di Valentin Paret-Peintre, 24enne della Soudal, che veien da una famiglia di scalatori: suo fratello Aurelien corre per la Decathlon e come lui ha già vinto anche una tappa al Giro d’Italia. Ieri il corridore della Soudal ha messo nel sacco i compagni di fuga (Ben Healy e Santiago Buitrago nell’ordine) sull’iconico traguardo dell’Osservatori, in cima al Gigante della Provenza (1915 metri). Ma soprattutto è riuscito a resistere alla rimonta di Tadej Pogacar (quinto a 43”) e Jonas Vingegaard (a 45”) che avevano iniziato al salita con 6’ di ritardo e che se le sono date di santa ragione, senza riuscire a prevalere l’’uno sull’altro.

La situazione

L’unico risultato è che i due dei della bici hanno guadagnato altro terreno sui “comuni mortali”, così che prima ancora di attaccare le Alpi, la classifica sembra quella di un secolo fa: il campione del mondo in maglia gialla (ma è titolare anche di quella a pois, che lascia a Lenny Martinez) della Uae Emirates ha 4’15” sul rivale della Visma. Il terzo è ancora il tedeschino Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) ma ha già 9’03”, mentre l’altra rivelazione Oscar Onley (Picnic) è 4° a 11’04”. La top 10 è chiusa da Carlo Rodriguez (Ineos) a 17 minuti! Pogacar lotta anche per la maglia verde: ha 11 punti di ritardo da Jonathan Milan (Lidl-Trek) che ieri si è lasciato sfuggire il traguardo volante. Ora rischia grosso, anche se il terzo incomodo per la classifica a punti, l’olandese Mathieu Van der Poel, si è ritirato per un principio di polmonite.

Oggi nella 17ª tappa, Bollène-Valence di 160,4 km l’ultima chance per il friulano e gli altri velocisti.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uau Emirates-Xrg) a 58.24’46”, 2. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike) a 4’15”, 3. Florian Lipowitz (Ger, Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 9’03”, 4. Oscar Onley (Gbr) a 11’04”, 5. Primoz Roglic (Slo) a 11’42”, 6. Kévin Vauquelin (Fra) a 13’20”, 7. Felix Gall (Aut) a 14’50”, 8. Tobias H.Johannes- sen (Nor) a 17’01”, 9. Ben Healy (Irl) a 17’52”, 10. Carlos Rodríguez (Spa) a 20’45”.

RIPRODUZIONE RISERVATA