Tour guidato tra le migliori vigne del cannonau 

Una proposta che ha già raccolto adesioni entusiaste, un tour guidato tra le vigne per vivere un’esperienza tra le uve che una volta trasformate regalano ai palati la fragranza unica del vino cannonau. Sabato prossimo, organizzato a Dorgali, si terrà un viaggio nel mondo del vino con il “Cannonau experience wine, tour tra le vigne”, appuntamento suggestivo, circondati da bellezze naturali uniche al mondo e siti archeologici. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 16 nella tenuta agricola “Mastros de inu” in località Iloghe (segnalata sulle mappe digitali).

L’esperienza partirà proprio dai luoghi più suggestivi. Qui tra assaggi di dolci tradizionali e un immancabile caffè, partirà il tour tra i vigneti della zona dove i partecipanti tra un sorso di vino e l’altro potranno incontrare i produttori locali per finire con una grande cena collettiva a base di maialetto arrosto, pecora alla dorgalese e l'immancabile “moddizzosu”, il tipico pane simbolo del paese ai piedi del Monte Bardia. Per gli organizzatori sarà un test importante per far conoscere i segreti e i piaceri di un vino particolarmente apprezzato.

