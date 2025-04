Tour guidati per la Settimana santa 

È stata stipulata una convenzione fra il Comune di Iglesias e quello di Villamassargia per rilanciare, sotto il profilo turistico e culturale, le celebrazioni in occasione della Pasqua. Un ponte culturale fra i due Comuni, attraverso il quale la Pro Loco di Villamassargia lavorerà insieme alla società in house del Comune di Iglesias, Iglesias Turismo. Cultura e tradizione arricchiranno i tour guidati fra la cittadina medioevale e quella degli alberi secolari.

Iglesias Turismo metterà a disposizione dei bus per collegare i due comuni con a bordo una guida professionale. Dalle affascinanti processioni della Settimana santa ad Iglesias alle visite guidate nel giardino per eccellenza degli alberi di ulivo a Villamassargia. Ma anche musiche antiche e spettacoli teatrali, per raccontare le ultime ore di vita di Gesù, scritti dall’autore e regista Gianluca Medas. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 0781274507, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalla 15 alle 19. Un accordo di programma importante per i due comuni interessati, che di fatto segna una proficua collaborazione fra le due amministrazioni. Un percorso turistico ricco di spiritualità e antichi riti religiosi che richiamano ogni anno migliaia di turisti e di fedeli.

