Tour guidati nel deposito degli autobus 

La storia del Ctm è la storia del capoluogo. Oggi, dalle 10 alle 12, in occasione della Settimana europea della mobilità, la società che gestisce il trasporto pubblico in città aprirà al pubblico il deposito mezzi di viale Ciusa. Parteciperà alla manifestazione l’assessore alla mobilità del Comune di Cagliari, Yuri Marcialis.

Stamattina sono in programma tre tour guidati nel grande piazzale. I percorsi prevedono tappe alla scoperta delle nuove batterie e dei sistemi fondamentali per la mobilità sostenibile. I visitatori potranno anche vedere i bus Solaris Urbino da 12 metri appena arrivati in viale Ciusa.

Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotare telefonando al numero 070/2091200.

