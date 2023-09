Tour, film e incontri: la cultura ebraica riconquista Castello  

Tour guidati alla scoperta della Cagliari giudaica, proiezioni di film e incontri. Si celebra domenica la Giornata Europea della Cultura Ebraica, l’evento annuale che apre ai cittadini le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici in 101 località italiane. E per l’occasione l’associazione Chenàbura organizza in città eventi sino al 17 settembre, una vera e propria settimana della cultura ebraica dedicata al tema della bellezza che avrà come centro di gravità Castello, tra l’antico ghetto e la sede dell’associazione di via Alberto Lamarmora 88.

Il programma

Si comincia domenica alle 19 con una conversazione sulla bellezza nella cultura ebraica insieme alla docente universitaria e scrittrice Gigliola Sacerdoti.Lunedì 11 settembre, stesso orario, primo appuntamento della rassegna di film israeliani dedicata alle donne protagoniste del nuovo millennio con la proiezione del film Meduse, per la regia di Shira Geffen e Etgar Keret. Martedì 12 settembre, si prosegue con il film Viviane, dei registi Shlomi e Ronit Elkabetz. Il giorno dopo, sempre alle 19, conversazione dedicata alla via ebraica alla felicità insieme a Sergio Caschili, esperto di cultura e tradizioni ebraiche. Alle 20 la proiezione del film “Libere disobbedienti innamorate”, per la regia di Maysaloun Hamoud.

I tour

Ad animare la manifestazione giovedì 14 settembre, alle 17.30, partirà un tour guidato del quartiere ebraico, l’antica “giuderia”, con visita finale al Muce – Piccolo Museo di Cultura Ebraica che si trova nella sede dell’associazione. Alle 19, l’incontro dedicato alle serie Netflix israeliane a cura di Edoardo Tabasso, sociologo e scrittore. Il giorno dopo alle 17, nuovo tour guidato della “giuderia” con visita finale al Giardino dei Giusti di Sardegna (via dei Genovesi, 118), dove, alle 18.30, si terrà un incontro dedicato alla storia del Giardino, a cura del presidente dell’associazione Chenabura Mario Carboni e dello studioso Alessandro Matta. Gran finale domenica 17 settembre alle 17.30 con la riproposizione del tour guidato con visita finale al MUCE, mentre alle 19 ci sarà un dialogo su “La bella rinascita della lingua ebraica”, con Diego Corraine. La partecipazione agli eventi è gratuita.

Tutti i tour partiranno da piazza Aquilino Cannas (Porta Cristina): prenotazioni al 348 5223897 o compilando il form sul sito: meandsardinia.it. Per tutte le altre iniziative ci si può prenotare via WhatsApp o email a 339 6928227 e chenabura@gmail.com.

