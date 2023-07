Tour europeo per la musicista 

Silvia Cossu, 25 anni, laureanda magistrale al Conservatorio di Sassari, è tra le percussioniste selezionate per l’Ensemble Télémaque di Marsiglia, che la coinvolgerà in un tour. A quattro anni diventa allieva dei corsi dell’associazione musicale del suo paese, si avvicina agli strumenti a percussione a 10 anni e 2018 accede al triennio accademico di strumenti a percussione con il massimo dei voti, al Conservatorio di Cagliari. Lo scorso anno si laurea, con la guida di Francesco Ciminiello, ottenendo 110 su 110 cum laudem e menzione speciale per la carriera accademica e il percorso di tesi sperimentale presentato. Dal 2008 ad oggi effettua tantissime collaborazioni nell’Isola e nella penisola e nel 2018, insieme ad altre tre colleghe del Conservatorio di Cagliari, fonda un quartetto, l’Atrio Quartet, con le quali si esibisce in tutta la Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA