Tour europeo di Zelensky: servono nuovi aiuti 

Roma. Londra, poi Parigi e Roma, dove è atterrato ieri sera intorno alle 20, prima di Berlino. Dopo il rinvio del vertice di Ramstein, Volodymyr Zelensky dà il via al suo “summit europeo a tappe”: quattro capitali in 48 ore per incassare un aiuto politico e militare cruciale, in vista di un inverno che punta a dare concretezza al suo «piano della vittoria» come ponte a un secondo summit per la pace. Mettendo in chiaro che un «cessate il fuoco» non è un «argomento» sul tavolo delle discussioni, e che Kiev non è disposta a fare alcuna concessione, men che meno territoriale, alla Russia.

A Downing Street, Zelensky ha illustrato il suo piano per la vittoria al premier britannico Keir Starmer e al segretario della Nato Mark Rutte. «Gli argomenti chiave delle nostre discussioni sono stati l’integrazione euro-atlantica e il rafforzamento militare dell’Ucraina. Questi sono i passi che creeranno le migliori condizioni per ripristinare una pace giusta», ha sottolineato il leader ucraino. Da parte sua, Starmer ha insistito sull’importanza di «continuare a mostrare l’impegno di sostenere l’Ucraina» sino in fondo dal punto di vista sia politico, finanziario e militare. «Non si tratta solo dell’Ucraina - ha fatto eco Rutte -, ma anche di difendere l’Occidente» e il modello «di sicurezza» rappresentato dalla Nato.

Dopo la tappa londinese, Zelensky è approdato a Parigi da Emmanuel Macron dove ha ribadito il suo appello ormai incessante: «Prima dell’inverno abbiamo bisogno del vostro supporto», ha detto all’Eliseo, riconoscendo «una situazione difficile nell’est» e una «grande mancanza» di alcune attrezzature: è di queste ore l’annuncio di Mosca di aver colpito due sistemi Patriot in Ucraina. Oltre a illustrare il suo piano per la vittoria, il tour di Zelensky serve infatti a ricevere rassicurazioni sul sostegno militare degli alleati. «Il nostro sostegno è incrollabile», ha replicato Macron. Ma dietro le dichiarazioni in chiaro, ogni mese di conflitto in più pesa sulle tasche dei bilanci occidentali impegnati a foraggiare militarmente le forze ucraine.

RIPRODUZIONE RISERVATA