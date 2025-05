Tour ed eventi, oggi e domani visitabili ventidue siti cittadini 

Taglio del nastro oggi per l’edizione quartese di Monumenti aperti. Dalle 9 alle 20 sarà possibile addentrarsi per chiese, fortini e altri luoghi del territorio. Saranno in tutto 22 i siti aperti con studenti, associazioni e volontari a fare da ciceroni.

Tra i più attesi c’è come sempre il Nuraghe Diana dove si potranno vedere da vicino le capanne e le costruzioni murarie appena rivenute grazie ai recenti scavi.In centro invece la novità è l’asilo Steria dove alle 13 ci sarà anche una degustazione di prodotti locali.E poi ancora Sa dom’e farra, la cappella dell’asilo Dessì, l’ex Monegranatico e tanti altri.

All’antico macello in via Dante sarà aperta ufficialmente al pubblico la biblioteca appena restaurata . Alle 12,30 ci sarà il concerto del duo Caterina Melis e Fabio Secci mentre alle 13 l’associazione Arcoiris proporrà un pranzo multietnico. Nel pomeriggio una tavola rotonda “La cultura dell’inclusione”.

Tra i tanti appuntamenti degustazioni di vini alla cantina Fois, i concerti della scuola civica di musica all’ex Montegranatico, laboratori di disegno alla sala Michelangelo Pira e l’esposizione di cimeli bellici della seconda guerra mondiale nella falsa chiesetta di Pitz’e Serra, oltre a una mostra di modellini navali statici in piazza Luigi Olla al Poetto davanti alla Bussola. Domani si replica con visite sempre dalle 9 alle 20, iniziative e degustazioni. «Mettere in vetrina il nostro patrimonio culturale», ha detto il sindaco Grazino Milia, «significa mantenere sempre viva la memoria della città».

