Tour e spettacoli al Nuraghe Diana 

Nuovi appuntamenti anche ad agosto con la rassegna culturale “Incanti al nuraghe Diana e alla Villa Romana” con l’obiettivo di fare cultura, ma soprattutto di valorizzare i siti storico-archeologici del litorale quartese.

Il primo incontro è in calendario al nuraghe Diana per il 2 agosto. Si inizia alle 18 con l’escursione guidata dall’archeologa Patrizia Zuncheddu, direttrice artistica e scientifica della rassegna. Subito dopo, dalle 19 alle 22,30, è in programma l’evento “Scientzia in bidda on the road”, che propone un’ampia offerta di attività culturali, tra cui “Traballendi a frag’e aliga”, yoga e meditazione al tramonto, “Smurzu e live painting”, “Scientziainsardu live”, osservazioni al telescopio e racconti.

Il giorno dopo si fa il bis. La serata di sabato 3 agosto prende il via con due turni dell’escursione guidata al nuraghe Diana, sempre a cura dell’archeologa Zuncheddu: il primo alle 18 e il secondo alle 19. La serata continuerà con un salto nel passato: lo spettacolo “Contus e contixeddusu” è ispirato al libro Poesie di Teresa Mundula Crespellani. Pietro Porcella racconta i personaggi del secolo scorso e le loro storie, tra parole, versi, rappresentazioni dei cittadini di un’altra Quartu, di un’altra Cagliari e un’altra Sardegna.

Il primo weekend della rassegna “Incanti” si conclude domenica 4 agosto al nuraghe Diana. Prevista tra l’altro una conferenza sul tema “Tra Domus de Janas e nuraghi in Trexenta”, che sarà tenuta dall’archeologa Emina Usai, funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari.

