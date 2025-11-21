VaiOnline
Monserrato.
21 novembre 2025 alle 01:15

Tour e laboratori per valorizzare il sardo  

Boom del percorso di valorizzazione della lingua sarda avviato con il progetto “Bregungia Peruna 2”, che nelle ultime settimane ha coinvolto centinaia di cittadini grazie a corsi, laboratori e iniziative culturali. Dopo le uscite a Mamoiada-Orgosolo, Tharros e la prossima gita di domenica a Bosa, pensate per far vivere la lingua in un contesto reale, l’assessora alla cultura Emanuela Stara traccia un bilancio del progetto e rilancia con i programmi futuri.
«Il progetto è rivolto alla cittadinanza in generale ed è finalizzato a riportare il sardo all’uso quotidiano, non soltanto al suo aspetto folkloristico o legato alle feste», spiega. Il progetto prevede un approccio multidisciplinare, sia per i più grandi che per i giovanissimi: dai corsi di lingua, base e avanzati, molto richiesti, ai laboratori nella Monserratoteca dedicati alla produzione del formaggio, ai giochi in legno e alle attività creative come gli origami.
Una parte del progetto è stata dedicata anche alla promozione del territorio: insieme al Comune di Quartucciu è stato realizzato un video con riprese aeree per raccontare dall’alto il patrimonio culturale e storico delle due città. «Stiamo lavorando perché il sardo torni a essere percepito come una vera seconda lingua. Siamo stati impegnati anche in diverse manifestazioni di “Portalis Obertus”», sottolinea l’assessora. «La settimana prossima si concluderà il progetto con i laboratori nelle scuole. Ma dal 2026 Monserrato sarà capofila del percorso, con attività più ampie e continuative».

