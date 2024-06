Tour dei siti minerari in lingua sarda. Una nuova modalità di guida per esplorare una terra per molti ancora sconosciuta e per ritrovare, attraverso lo strumento della lingua sarda, uno spazio intimo che si perde nel tempo, fra le radici della storia. Una avventura affascinante, capace di sedurre gli occhi e il cuore di centinaia di persone.

La novità

L' idea nasce a Iglesias, dove una giovane ed intraprendente guida turistica, Maria Laura Mocci, insieme al suo responsabile, Marco Vacca, decidono di aggiungere alle lingue usate per le visite guidate, la lingua sarda campidanese. Maria Laura e Marco lavorano insieme ad altre quattro guide turistiche, nella Iglesias Servizi Srl, società in house del Comune di Iglesias e hanno già appurato il gradimento dei visitatori che arrivano alla scoperta du questo angolo di Sardegna. Da Porto Flavia alla miniera di Monteponi, dalla grotta Santa Barbara al Museo di arte mineraria, sino quello del Costume sardo, nel centro storico della città, e infine, nel cimitero monumentale. Un cammino di emozioni in limba, per raccontare la profondità di un vissuto che ancora insegna a ritrovarsi, sulle tracce di una costante ricerca, che conferisce notorietà e visibilità alla città di Iglesias.

L’idea

«La prima volta che abbiamo proposto una visita guidata in lingua sarda – racconta Maria Laura Mocci – è stato un successo, è una particolarità che piace al pubblico, agli escursionisti e ai turisti. Siamo felici ed orgogliosi di lavorare nella nostra terra, e di fare conoscere i segreti e i tesori di questi luoghi, utilizzando un linguaggio che ci appartiene e ci racconta, e che ci rende anche più ospitali». Ragioni e emozioni che non indugiano sul da farsi: «L’idea è di proporre – aggiunge Maria Laura – le visite guidate in lingua sarda con cadenza mensile». Le guide saranno veri e autentici compagni di viaggio per centinaia di persone: tutti ospiti di un tempo che ancora abbraccia i sentimenti della sua storia.

