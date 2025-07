Tour de France, Vingegaard sfida ancora Pogacar 

Lille. Tutti contro Tadej Pogacar. Domani prende il via il Tour de France con un obiettivo unico: provare a battere il campione sloveno, ormai lanciato verso la propria consacrazione assoluta nella storia del ciclismo. Si parte da Lille, nel nord della Francia, per arrivare dopo 3.338 chilometri il 27 luglio sugli Champs Elysées a Parigi. Ventuno tappe, “al 100 per 100 su strade francesi” come sottolineano gli organizzatori che lo scorso anno resero omaggio all'Italia con “le grand depart” da Firenze (e nel 2027 partiranno dalla Gran Bretagna). L'arrivo nel 2024 è stato organizzato a Nizza per non intralciare l'organizzazione delle Olimpiadi nella capitale; quest'anno torna a Parigi con la novità della salita di Montmartre.

Il tracciato

Due cronometro individuali, sei tappe di montagna con ben cinque arrivi in salita ma anche tappe pianeggianti per le volate degli sprinter. E proprio i velocisti probabilmente saranno i protagonisti della prima tappa di 185 chilometri a Lille, con Jonathan Milan all’inseguimento di un sogno giallo. L’avvio non è banale ma il primo vero scossone è annunciato per mercoledì (quinta tappa) con la cronometro di Caen (33 km). Nella settima tappa si arriva sul Mûr-de-Bretagne, nella decima a Le Mont-Dore Puy de Sancy Guerlédan. Sono le avvisaglie delle tappe di montagna vere e proprie che iniziano due gironi dopo con il traguardo pirenaico di Hautacam. Dopo la cronoscalata (10,9 km) del Peyragudes, un altro tappone, da Pau a Luchon-Superbagnères. . Martedì 22 luglio, dopo il riposo, ecco l’iconico arrivo al Mont Ventoux. Da giovedì 24, le due tappe più dure e forse decisive: la Vif-Courchevel Col de la Loze e la Albertville-La Plagne. Il giorno dopo la Nantua-Pontarlier, prima della chiusura con i 133 km da Mantes a Parigi.

I protagonisti

Saranno 23 le squadre impegnate con 184 partecipanti al via (appena 111 italiani). La battaglia per la maglia gialla vede favorito lo sloveno Tadej Pogacar, tre volte vincitore nel 2020, 2021 e 2024. Il rivale è sempre il danese Jonas Vingegaard, della Visma, primo nel 2022 e 2023. Terzo incomodo Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step.

RIPRODUZIONE RISERVATA