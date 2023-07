Tour de France, Pogacar ruba 8” a Vingegaard 

In cima a quel vulcano spento, il Puy de Dome inserito di nuovo nel tracciato del Tour de France dopo ben 35 anni, doveva succedere chissà che cosa, invece i big si sono marcati a vicenda. Così alla fine il vincitore di giornata è stato il canadese della Israel, Michael Woods, mentre Tadej Pogacar, autore di un allungo bruciante a un chilometro e mezzo dal traguardo, ha guadagnato 8” sul grande rivale Jonas Vingegaard, che rimane in maglia gialla, con 17" di vantaggio sullo sloveno. È questa la storia della nona tappa della “Grand Boucle”, in cui gli altri che avrebbero potuto dire qualcosa per la classifica sono arrivati alla spicciolata con Jai Hindley che ha perso qualcosa dai rivali e adesso in classifica generale è terzo a 2’, ancora con un bel margine sui gemelli Adam e Simon Yates e i due della Ineos, ovvero Pidcock e Carlos Rodriguez.

La tappa è stata movimentata da una quindicina di corridori che a un certo punto avevano 16 minuti di vantaggio sul gruppo e hanno quindi capito che avrebbero disputato tra di loro il successo di tappa. A 31 km dall'arrivo è andato via l'americano della Movistar Matteo Jorgenson e sembrava avercela fatta, ma sulle ultime rampe della terribile salita, e probabilmente avendo patito anche gli effetti del caldo, si è piantato e non è più riuscito a spingere, così a 400 metri dal traguardo è stato raggiunto e poi superato da Woods, che a sua volta era riuscito a piazzare l'allungo giusto nei confronti di Latour e Mohoric, arrivati nell'ordine alle sue spalle con il delusissimo Jorgenson soltanto quarto.

I due giganti

Fra coloro che sorridono di più a fine gara c'è anche Pogacar: «Per me è stata una buona giornata», commenta lo sloveno che di Tour ne ha già vinti due. «Prima della salita finale, non era stata molto dura, le gambe giravano bene, e ho pensato “perché non attaccare?” Jonas andava forte, ma oggi sono riuscito a staccarlo, e sono felice di averlo messo sotto pressione». Oggi c’è il giorno di riposo e il danese cercherà di «recuperare il più possibile. Penso che Tadej e io siamo entrambi ad altissimo livello, ci sono ancora davanti a noi le tappe che mi si addicono di più, sarà una lotta dura. Farò tutto il possibile per arrivare in giallo a Parigi».

