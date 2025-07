Tour de France, Philipsen in giallo e Ganna già a casa 

Lille. Avrebbe dovuto essere una prima tappa del Tour de France tranquilla e con l'esito scontato di una volata generale, invece è successo di tutto e a farne le spese, cominciando come peggio non si poteva, è stato in particolare il ciclismo italiano. Filippo Ganna è caduto dopo appena 52 chilometri, si è rimesso in sella nonostante i dolori alla schiena e con notevole sforzo è rientrato in gruppo ma è stato costretto a ritirarsi. Jonathan Milan, invece, era considerato tra i favoriti dello sprint generale ma è rimasto “prigioniero” del gioco dei ventagli, per proteggersi dal vento che soffiava lateralmente, messo in atto in particolare dalla Visma-Lease a Bike di uno scatenato Jonas Vingegaard, che ha creato un gruppo di una quarantina di uomini rimasti avanti, dal quale il friulano è rimasto escluso. Al contrario, ovviamente di Tadej Pogacar, che non ha mai perso di vista il grande rivale, e di alcuni uomini della Alpecin-Deceuninck decisi a pilotare (col fuoriclasse Van der Poel e Groves) la volata di Jasper Philipsen, bravo anche a lui a rimanere con i primi e poi, puntualmente, vincitore di tappa a spese di un altro uomo molto veloce, Biniam Girmay, che lo ha impegnato fino all'ultimo.

Il ciclismo italiano si consola con il quinto posto di Matteo Trentin, ma rimane il rimpianto per Milan, che era rimasto dietro assieme a due pezzi da novanta come Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Sono proprio loro, l'olimpionico (della crono di Tokyo) sloveno e quello belga i grandi sconfitti di giornata, essendo arrivati sul traguardo con 39” di ritardo dal gruppo dei primi. Ma a caratterizzare la frazione iniziale del Tour del 2025, svoltasi in circuito cittadino a Lilla, è stato anche il notevole numero di cadute, di cui oltre a Ganna ha fatto le spese lo svizzero della Decathlon Ag2r Stefan Bissenger, costretto anche lui ad abbandonare. E per terra, in modo perfino spettacolare, ovvero nel tagliare il traguardo del gran premio della montagna di Mont Cassel, sono finiti anche i francesi Vercher e Thomas protagonisti di una fuga dal km 88 al 108.

Oggi, con il belga in maglia gialla, si corre la seconda tappa, da Lauwin-Planque a Boulogne-sur-Mer di 209,1 km con finale ricco di “strappetti”.

