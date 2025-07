Tour de France, Milan (2°) indossa la maglia verde 

DunKerQUe. La vittoria gli è sfuggita per centimetri, ma Jonathan Milan si consola: oggi al Tour de France partirà indossando la maglia verde di leader della classifica a punti, conquistata grazie a due successi negli sprint intermedi e al secondo posto, alle spalle di Tim Merlier (Soudal QuickStep) nella terza tappa, la Valenciennes-Dunkerque, di 178,3 chilometri. Certo, a favorite il friulano della Lidl-Trek, è stata la rovinosa caduta di Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), che si è toccato con Bryan Coquard (Cofidis) in occasione dello sprint intermedio di Isbergues ed è finito all’ospedale. Per il fenomenale velocista belga, maglia gialla dopo la prima tappa, possibile frattura della clavicola. Nonostante la media “bassa” (41,640 km/h, con vento contrario), le cadute sono state tante: una, poco prima dei 3 km, ha coinvolto anche Remco Evenepoel, mentre a 400 metri dal traguardo sono finiti a terra in quattro, tra i quali l’italiano Davide Ballerini (Astana).

Vdp in giallo

In classifica, anche per la neutralizzazione dei distacchi nel finale, resta leader l'olandese Mathieu Van der Poel, anch’egli della Alpecin-Deceuninck, con 4” su Tadej Pagacar (Uae) e 6” su Jonas Vingegaard (Visma). Lo sloveno ha ceduto la maglia a pois degli scalatori, indossata ieri, al compagno di squadra Tim Wellens. Oggi la quarta tappa porta il Tour da Amiens Métropole a Rouen, lungo 174,2 km costellati di salitelle: ci sono quattro gpm minori negli ultimi 40 km che possono scongiurare la volata, anche i big dovranno conservare energie per la crono di mercoledì a Caen.

Cambio al Giro donne

Intanto il primo arrivo in salita, all’Aprica, ha prodotto un cambio al vertice del Giro d’Italia Women, Anna Henderson ha vinto la seconda tappa battendo in una volata a due dopo 92 km la francese Dilyxine Miermont. A 26” Soraya Paladin ha regolato il gruppetto della migliori. La britannica della Lidl-Trek indossa la maglia rosa con 15” sulla svizzera Marlene Reusser e 31” su Elisa Longo Borghini. Oggi possibile volata nella Vezza d'Oglio-Trento di 122 km. ( c.a.m. )

