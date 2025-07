Tour de France, merlier beffa  ancora milan 

Al Tour de France è difficile annoiarsi. Anche la tappa di ieri, l’ultima prima dell’inizio delle salite, ha offerto emozioni forti, sino allo sprint del belga Tim Merlier sul nostro Jonathan Milan. La nona frazione del Tour de France, da Chinon a Chateauroux di 174,1 km, sembrava già destinata a uno sprint finale di gruppo ma prima che il pronostico fosse rispettato ha offerto il brivido di una fuga-fiume condotta da due atleti della stesa squadra. Subito dopo la partenza, hanno attaccato il fuoriclasse olandese dell’Alpecin, Mathieu Van der Poel (a 1’29” di ritardo dalla maglia gialla, già indossata due volte e a caccia del secondo successo di tappa) e il compagno belga Jonas Rickaert. I due hanno avuto anche 5’ di vantaggio, ma le squadre dei velocisti li hanno tenuti a tiro. Nel finale Vdp è rimasto da solo e si è difeso come un leone, venendo ripreso a 800 metri dalla fine dopo 173 km di fuga, in una tappa conclusa alla fantascientifica media di 50,013 km/h.

La volata

A quel punto è stata lanciata la volata: Jonathan Milan (Lidl-Trek), ha rischiato di rimanere chiuso alle transenne e ha dovuto anticipare lo sprint, consegnandosi alla rimonta del campione d’Europa, il belga della Soudal Quick-Step, Tim Merlier, che è andato a prendersi il secondo successo parziale di questa edizione (il primo a Dunkerque, sempre su Milan). Il friulano conserva la maglia verde di leader della classifica a punti: 227, contro i 156 di Tadej Pogacar, che ha agevolmente difeso la maglia gialla.

Verso le salite

Oggi il Tour non riposa (essendo il 14 luglio, festa nazionale in Francia, ha spostato la pausa a domani) ma anzi comincia ad arrampicarsi. Si va da Ennezat a Le Mont Dore/Puy de Sancy per 165,3 km costellati da ben 8 gpm, nessuno dei quali oltre la 2ª categoria. Una tappa da 4307 metri di dislivello che non potrà non avere qualche effetto sulla classifica o che comunque chiamerà allo scoperto i big. Ieri Pogacar ha perso una pedina importante nella Uae, con il ritiro (dopo la caduta) di Joao Almeida. ( c.a.m. )

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates), 2. Remco Evenepoel (Bel, Soudal Quick-Step) a 54”, 3. Kévin Vauquelin (Fra, Arkéa-B&B Hotels) a 1’11”, 4. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike) a 1’17”, 5. Matteo Jorgenson (Usa, id.) a 1’34”.

RIPRODUZIONE RISERVATA