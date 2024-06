Tour de France, il via da Firenze con pochi italiani 

“E i francesi ci rispettano”: questo, almeno secondo Paolo Conte, era il massimo che ci si poteva aspettare sulle strade polverose del ciclismo del dopoguerra. Il Tour de France, uno degli eventi sportivi più seguiti nel mondo, da sabato prossimo regalerà all'Italia, con la partenza da Firenze e con le tappe di Rimini, Bologna e Torino, un omaggio pieno di rispetto e pieno d'amore. Perché alla fine, quella fra l'Italia e il Tour de France è una lunghissima histoire d'amour di cent'anni, con tanti protagonisti.

La doppietta

Due di questi, Fausto Coppi (1949 e 1952) e Marco Pantani (1998), potrebbero quest’anno essere raggiunti nel ristretto “club della doppietta” da Tadej Pogacar. Lo sloveno, a soli 25 anni, non è soltanto uno dei due grandi favoriti (il convalescente Jonas Vingegaard non può essere escluso dal pronostico) ma è il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia e può unirsi ai sette corridori già capaci dell’accoppiata. La Uae Emirates gli ha messo a disposizione una corazzata, con Adam Yates e Joao Almeida dominatori del Giro di Svizzera nel ruolo di domestiques , come dicono in Francia.

Gli italiani

Tra i favoriti non ci sono corridori italiani, ma di italiani in corsa ce ne sono e possono tentare di lasciare il segno, se azzeccano la giornata giusta. A rappresentarli, con il tricolore vinto domenica a pochi km dalla partenza, a Sesto Fiorentino, sarà Alberto Bettiol (EF). Sulle salite, proverà a farsi vedere Giulio Ciccone (Lidl-Trek), mentre l’ex tricolore Davide Formolo (Movistar) lavorerà per Enric Mas. Davide Ballerini (nell’Astana che ha anche Michele Gazzoli) aiuterà Mark Cavendish a ottenere la vittoria per superare Eddy Merckx, ma in volata cercherà gloria anche Luca Mozzato (Arkea). Gianni Moscon (Soudal-QuickStep) sarà al servizio del fenomenale Remco Evenepoel: il belga, assieme a Primoz Roglic (Red Bull-Bora) costituisce la prima alternativa ai due grandi favoriti, anche se non sembra così solido in salita.

RIPRODUZIONE RISERVATA