Tour de France, il verdetto oggi a Isola 2000? 

In una tappa del Tour, la 18/a, in cui i grandi hanno corso al coperto pensando agli ultimi, e decisivi, impegni di oggi, domani e domenica, a fare notizia è la 12/a vittoria in carriera, la prima nella grande corsa francese, del belga Victor Campenaerts, che riporta la Lotto Destiny al successo dopo quattro anni, ma soprattutto tiene fede a una promessa che aveva fatto a se stesso e agli affetti più cari. Ecco perché, al momento delle interviste al vincitore di giornata, Campeneaerts non ha trattenuto lacrime e commozione. Il successo del belga è nato da una fuga a tre che lo ha visto protagonista insieme al francese Matteo Vercher e all'ex campione del mondo Michal Kwiatkowski. Il polacco sembrava, sulla carta, il favorito ma si è fatto “infilarare” dagli altri due.

Con Tadey Pogacar in maglia gialla, Jonas Vingegaard a 3’11” e Remco Evenepoel a 5’09”, il Tour si riaccende sulle Alpi: lungo i 144,6 km da Embrun all’arrivo in quota di Isola 2000, il gruppo si darà battaglia prima sul Vars (18,9 km al 5,6%, poi sull’altissima Cime de la Bonette (23,1 km al 6,8% sino a quota 2798 metri!), infine sino al traguardo, posto al termine di una salita di 16,1 km al 7,1% medio. Un eventuale attacco dello sloveno metterebbe la parola fine in anticipo al Tour.

RIPRODUZIONE RISERVATA