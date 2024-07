Tour de France, Girmay conquista la Piacenza-Torino 

TORINO. «Da quando ho cominciato a pedalare ho sempre sognato di vincere una tappa al Tour de France, e per me ora tutto è semplicemente incredibile». L'eritreo Biniam Girmay, 24 anni, scrive la storia e non nasconde la propria commozione dopo aver vinto in volata a Torino la terza tappa della Grande Boucle. È il terzo africano a riuscire nell'impresa dopo i sudafricani Daryl Impey e Rob Hunter. «Grazie alla mia famiglia, a mia moglie», aggiunge il corridore dell'Intermarché, «a tutti gli eritrei, a tutti gli africani, a tutti coloro che mi hanno aiutato. Adesso facciamo parte di questa grande corsa. Questo è anche il vostro successo, questo è il vostro momento». Due anni fa Girmay aveva colto una tappa al Giro d'Italia, oltre alla Gent-Wevelgem. E rivela: «Il nostro primo piano era lavorare per Thijssen, ma poi mi sono reso conto che ero in buona forma, quindi ben messo e allora, visto che ero lì e nell'ultimo chilometro mi sono detto che dovevo giocarmi le mie carte: è andata bene, ancora non ci credo».

La tappa (230 km da Piacenza) è stato abbastanza sonnolenta (unico tentativo del francese Grellier). nel finale una caduta ha spaccato il gruppo e Richard Carapaz (ecuadoriano della EF) è rimasto davanti. Così, per il gioco dei piazzamenti, adesso è lui a vestire la maglia gialla, con lo stesso tempo (nell’ordine) di Tadej Pogacar, sloveno della Uae Emirates, Remco Evenepoel, belga della Soudal-QuickStep, e il campione uscente Jonas Vingegaard, danese della Visma-Lease a bike.

Una situazione che potrà cambiare già oggi, perché c’è già la prima tappa alpina, E che tappa! Si va da Pinerolo a Valloire, 139,6 km con Sestriere, Monginevro e Galibier. Il Tour lascia l’Italia e diventa, a tutti gli effetti, “de France”.

Ordine d’arrivo : 1. Biniam Girmay (Eri, Intermarché) km 230,8 in 5.26’48” media 42,375 km/h, 2. Fernando Gaviria (Col, Movistar), 3. Arnaud De Lie (Bel, Lotto Dstny), 4. Mads Pedersen (Dan), 5. Dylan Groenewegen (Ola); 8. Davide Ballerini (Ita); 14. Richard Carapaz (Ecu).

