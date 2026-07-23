Tour de France: fuga vincente di Carapaz, oggi l’Alpe d’Huez 

Quasi ogni giorno all'attacco, quasi ogni giorno respinto da una Grande Boucle troppo esigente, corsa troppo velocemente per dare aria ai fuggitivi, Richard Carapaz ha finalmente avuto la meritata ricompensa sulla strada verso i 1825 metri di Orcières Merlette, nella prima tappa del trittico alpino. Mentre dietro un Tadej Pogacar pressoché privo di compagni e gli altri uomini di classifica si prendevano un giorno di riposo, la “Locomotora del Carchi” (provincia andina dell'Ecuador da cui proviene il 33enne della EF) ha coronato il suo Tour garibaldino, in una giornata in cui ancora una volta ha dovuto dar fondo alla sua pazienza e alla sua cocciutaggine, oltre che all'inesauribile gamba. Faceva gola a tanti la 18ª frazione, molto più aperta alle fughe delle due successive con arrivo sull'Alpe d'Huez. E la lotta per prenderla è stata come sempre serrata, anche più del solito. A pagarne le spese vari corridori della Uae di Pogacar, con Tim Wellens e Brandon McNulty (che si ritirerà) e poi pure Florian Vermeersch staccati sulle prime asperità, dopo le difficoltà di ieri di Adam Yates: il sospetto di un virus in squadra incombe.

Nell’affollata (24 corridori) fuga di giornata, anche Damiano Caruso e Mads Pedersen, che si aggiudica il traguardo volante e consolida la maglia verde (+32 punti su Jasper Philipsen). Nella salita finale, dopo la maglia a pois di Valentin Paret-Peintre, Carapaz prende l'iniziativa e vince con 45” su Mauro Schmid (Jayco AlUla) e Mateo Jorgenson (Visma), salendo al 10° posto in classifica. Il gruppetto dei (13) migliori arriva a 4’35”. Classifica pressoché invariata con Tadej Pogacar in giallo con 4’32” su Remco Evenepoel. Lo sloveno della Uae, verificata la condizione dei suoi domestiques , già oggi può cercare un nuovo successo all’arrivo posto dopo 127,9 km e i 21 tornanti dell'Alpe d'Huez.

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