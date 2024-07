Tour de France, Cavendish vince e supera il record di Eddy Merckx 

Mark Cavendish oltre il mito di Eddy Merckx. Con il successo ieri in volata sul traguardo di Saint-Vulbas, il britannico di Laxey - sull’Isola di Man - ha conquistato la 35ma tappa al Tour de France facendo suo il record che condivideva con il Cannibale. Il 39enne sprinter dell’Astana ora ha una vittoria in più e sottrargli il primato sarà difficile.

Al termine della quinta frazione ha preceduto il belga Jasper Philipsen (Alpecin) e il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X) dopo una volata combattutissima, segnata da una caduta negli ultimi metri. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla in una giornata che non prevedeva sorprese per la classifica generale, al termine di 177,4 chilometri prevalentemente pianeggianti da Saint Jean de Maurienne a Saint-Vulbas: secondo resta Remco Evenepoel (SOQ) a 45’’, terzo Jonas Vingegaard (TVL) a 50’’. Giulio Ciccone, primo degli italiani, è sempre nono a 3’20’’.

Cavendish, che aveva vinto la prima volta al Tour 16 anni fa, non gioiva da Carcassonne nel 2021. Dopo il traguardo, metà del gruppo si è congratulato con lui prima che “Cav” si lasciasse cadere tra le braccia di moglie e figli. «Sono arrivati ieri, è un ottimo tempismo, è incredibile che ci fossero per vedere questo giorno» ha detto all’arrivo. L’anno scorso si era dovuto ritirare per una clavicola rotta dopo una caduta nell’undicesima tappa di quello che doveva essere il suo ultimo Tour. Ma, spinto dall'ambizione di detenere da solo quel record di un’altra epoca, ha rinviato l’addio. «Esserci è stata una grande scommessa», ha riconosciuto, «faccio fatica a crederci. È comunque il Tour de France. Non è solo la più grande corsa ciclistica del mondo, per me è anche il più grande evento sportivo».

