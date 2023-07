Tour de france, assolo di poels ciccone a pois 

Il Monte Bianco ammicca dall’alto al “vecchio” Wout Poels, 35 primavere e tanti Tour sulle spalle (alcuni da domestique di lusso di Chris Froome), che si prende il tappone alpino con arrivo a Saint Gervais. L’olandese della Bahrain (già a segno con Pello Bilbao), precede un altro Wout (Van Aert, mandato in libera uscita dalla maglia gialla) in una giornata nella quale il duello tra i giganti Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (Uae Emirates) finisce ancora pari, con distanza in classifica immutata (10”). Oggi si riposa, domani sarà la cronometro di 22,4 km da Passy a Combloux, con due salite per 700 metri di dislivello complessivo, a sparigliare le carte. Magari non in modo definitivo perché delle rimanenti cinque tappe, due saranno di montagna.

Re degli scalatori

Ieri finalmente anche i tifosi italiani, che da 79 tappe attendono un successo che faccia seguito all’ultimo di Vincenzo Nibali, hanno potuto agitarsi. Giulio Ciccone è entrato nella maxi fuga di giornata e ha raccattato per strada sulle salite 16 punti che lo hanno portato ad affiancare Neilson Powless in vetta alla classifica dei gpm e, in virtù del miglior piazzamento, a indossare la maglia a pois. L’abruzzese della Lidl-Trek è poi giunto al traguardo 14° a 5’35” dal vincitore, davanti a Rigoberto Uran e a Pogacar (16° a 6'01”), che ha battuto in volata Vingegaard..

Ancora cadute

Ciò che purtroppo rimane una costanza sono le tante cadute. Ieri una ha coinvolto il gruppo della maglia gialla. Uno dei corridori della Jumbo-Visma è stato colpito alla spalla dalla mano di uno spettatore, proteso oltre le transenne nell’insulso tentativo di effettuare un video con il telefonino al gruppo lanciato a oltre 50 km/h. Per terra sono finiti in parecchi (due uomini di Vingegaard, Van Hooydonck il più ammaccato), compreso quell’Egan Bernal che sta cercando a fatica di tornare se stesso dopo il tremendo incidente di due anni fa. Ancora più assurda la caduta del lettone Neilands, che era in testa assieme a Poels, Soler e Van Aert e che è finito per terra mentre - in discesa! - tentava di prendere la borraccia dalla moto rifornimento. Ieri tra le tante moto in corsa ne mancavano due: quelle dei fotografi che hanno frenato lo scatto di Pogacar sullo Joux Plane, punite con una giornata “di squalifica” dalla direzione di gara. ( c.a.m. )

