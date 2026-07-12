tour de France, a Van der Poel la nona tappa   

Ussel. Mostra i muscoli in corsa e mostra i muscoli all'arrivo, Mathieu Van der Poel, dopo una vittoria voluta ostinatamente, inseguita anche quando il vantaggio accumulato era lì lì per svanire. Nella canicola del sud della Francia che ancora una volta non lascia tregua ai corridori - e che costringe gli organizzatori della Grande Boucle ad accorciare di 30 chilometri la nona tappa da Malemort a Ussel (con presa di posizione dell’Associazione Corridori) - l'olandese anima la fuga, trascinando i compagni all'attacco nel resistere alla rincorsa asfissiante del gruppo principale, per poi regolare in uno sprint ristretto Tobias Johannessen e Tom Pidcock. I 155 chilometri che precedono il primo giorno di riposo sono comunque tosti, con un continuo saliscendi che promette tanta fatica e terreno per le fughe.

L’attacco

Ci provano in tanti, ma non è dello stesso avviso la squadra della maglia gialla Tadej Pogacar, che non lascia andare nessuno per la prima ora e mezza e poi non cede quando se ne vanno in 15, tenendo il vantaggio degli attaccanti di giornata sempre ben sotto i due minuti. La Uae sembra ambire alla vittoria di tappa, ma ai -40 i suoi gregari si defilano, cedendo il passo a Netcompany e Lidl-Trek; nel frattempo, anche davanti si disuniscono. Quando il vantaggio si riduce a 30”, Van der Poel capisce che è il momento di osare: parte a tutta su uno degli ultimi strappi e tra i compagni di fuga lo raggiungono con grande sforzo solo Johannessen, Pidcock e Alex Baudin. Tra i quattro è l'olandese a sprigionare sui pedali tutte le sue energie, con delle “trenate” che mantengono lontano gli inseguitori. Arrivati alla volata finale, gli altri tre lo lasciano davanti a prendere vento, ma l'ex campione del mondo non si scompone e taglia il traguardo davanti a tutti. Vale solo per il morale lo sprint del gruppo principale, regolato a 6” da Filippo Ganna che si prende il quinto posto. Oggi riposo, domani (14 luglio), per onorare la festa nazionale francese c'è la Aurillac-Le Lioran: 166,6 km di continuo saliscendi con 3800 metri di dislivello in una tappa di media montagna. Territorio di caccia per Pogacar o, se ne avranno, per i suoi avversari.

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