Tour de force per la Dinamo 

Sassari. Due gare con le avversarie tenute sotto i 75 punti e due vittorie, in Europe Cup contro Lisbona e in campionato contro Napoli. La conferma di quanto visto in pre-campionato: la Dinamo edizione 2024/25 per vincere ha bisogno di difendere bene, perché in una squadra con un marcato e costante talento offensivo solo su alcuni giocatori (Bendzius, Sokolowski, Halilovic e Fobbs) è la difesa del proprio canestro l'arma più solida. In tutte le partite europee e italiane dove l'avversaria ha raggiunto almeno i 78 punti è stata sconfitta. Vedi Bonn, Scafati e Milano. Invece nella prima partita delle eliminatorie di Champions il successo sulla Juventus Utena è arrivato col punteggio di 77-73.

Secondo postulato: la difesa dei biancoblù di Markovic può essere veramente efficace solo quando è di squadra e quindi funzionano cambi, aiuti e rotazioni, perché dal punto di vista atletico si soffre in qualche ruolo: il play Bibbins è troppo basso (170cm), il pivot Renfro è troppo leggero (non arriva al quintale di peso), giusto per citare i due casi più eclatanti.

Calendario fitto

D'ora in poi si giocherà almeno ogni tre giorni, tra Europe Cup e campionato. Il calendario propone ben nove partite in 25 giorni. Mercoledì arrivano i polacchi dell'Anwil, domenica trasferta a Brescia, il 22 e 24 al PalaSerradimigni sfida al Dnipro (non può giocare in Ucraina per colpa della guerra), il 27 a Sassari c'è l'ottima Trento, il 30 rende visita il Lisbona, il 3 novembre si gioca a Tortona, il 6 in Polonia con l'Anwil e il 10 ritorno a casa per ricevere Pistoia. Cinque gare di Europe Cup che definiranno il passaggio al second round, per ottenere il quale bisogna arrivare primi nei dieci gironi o tra le sei migliori seconde . Quattro gare di campionato forse non decisive ma importanti per capire se il Banco di Sardegna può rientrare nella Final 8 di Coppa Italia dopo l'esclusione della stagione passata.

Le certezze

Fobbs in campionato sta girando a 20 punti di media con un eccellente 86% nei tiri da due e un buon 45% da tre. Bendzius ha 15 punti per gara col 78% da due e il 42% da tre. Sokolowski ha iniziato con 30 punti contro Scafati ma poi è sceso a 4 con Milano e 9 con Napoli, pur mantenendo grande precisione al tiro: 7/12 nelle triple. E' stato comunque il migliore a Lisbona con 14 punti. Le cifre si Halilovic sono ragguardevoli se rapportate ai 21 minuti di utilizzo: 12 punti con 6,7 rimbalzi. Tutti gli altri hanno cifre che stanno sotto i 6 punti di media. Ecco perché la Dinamo ha bisogno di difendere forte se vuole vincere. Allo stesso tempo serve maggiore produzione offensiva di Bibbins.

