Tour de force nel molo di levante 

Levante è un cantiere. Lo specchio acqueo antistante il molo è diventato area operativa in allestimento per la conversione in darsena diportistica. Incessante il lavoro degli addetti ai lavori che vogliono bruciare i tempi per consentire l’inaugurazione della stagione turistica in forte ritardo rispetto alle consuetudini. Il personale incaricato è entrato in servizio anche ieri, con un sommozzatore che ha delimitato l’area cantiere dopo che i tecnici dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna hanno rimosso i tre maxi parabordi ancorati al molo di Arbatax. Oggi le stesse squadre realizzeranno i fori per creare la sede alle staffe su cui si reggerà il pontile fisso. A questo sarà collegata una scala in metallo attraverso la quale la clientela raggiungerà i gommoni. Domani il sommozzatore posizionerà i corpi morti sul fondale per reggere i 70 gavitelli annunciati di recente.

Lavori in corso

Per 150 mila euro sono stati affidati a un’impresa di Tortolì i lavori di realizzazione dell’ormeggio per natanti nel molo di levante. I punti di ormeggio sono destinati alle unità da diporto utilizzate per le attività commerciali di noleggio professionali dinamici. Saranno a costo zero per gli operatori tagliati fuori dal porticciolo turistico. La spesa per l’allestimento del sistema di ormeggio temporaneo, in quanto utilizzabile anche dal futuro concessionario per la realizzazione dell’approdo turistico, sarà addebitata allo stesso secondo un idoneo piano di ammortamento. Lo chiarisce l’articolo 7 dell’ultima ordinanza dell’Authority. L’utilizzo degli ormeggi sarà disciplinato insieme al Circomare di Arbatax che rilascerà il provvedimento.

Corsa contro il tempo

Un chilometro di cima che legherà le boe è già stato consegnato in cantiere e per metà settimana è previsto l’arrivo della catena da collegare ai corpi morti. «Se tutto procede secondo i tempi stimati dovremmo concludere i lavori tra fine giugno e inizio luglio così da inaugurare la stagione», dice Flaviano Stochino, titolare della società Flamar vacanze e coordinatore dell’associazione Operatori del diporto associati a Confcommercio. È anche presidente del Cda del Consorzio operatori del diporto Arbatax, una delle 4 realtà (13 società associate con 130 gommoni ancora a terra) che ambisce alla concessione dell’area Pagnottelli.

