Tour d’archeologia Valentina Caruso  su “Camper”, Rai1 

Il via è per domani in tv: su Rai1 alle 12.25 torna “Camper”, il programma condotto da Marcello Masi che terrà compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì fino al prossimo settembre e con lui, in uno staff ricco di personalità, c’è anche la giornalista cagliaritana Valentina Caruso, volto sportivo di Videolina e Sky, voce di Radiolina e firma de L’Unione Sarda.

Caruso potrà dare sfogo a una delle sue grandi passioni (non solo sport, dunque) ovvero l’archeologia, materia che ha con profitto studiato sino alla laurea all’Università di Cagliari. Infatti, due volte alla settimana ci porterà in giro per l’Italia alla scoperta dei tesori artistici tra piccoli e grandi musei, tanti siti archeologici e, in genere, nei luoghi di interesse culturale.

Il tutto all’interno di un grande contenitore televisivo votato all’intrattenimento di qualità a favore dei vacanzieri che hanno voglia di immergersi in un viaggio che è anche avventura, approfondimento enogastronomico, culturale e naturalistico. Quindi andrà a conoscere i borghi più suggestivi del nostro Paese, si affronteranno i cammini sacri e le escursioni che porteranno gli spettatori alla conoscenza di nuove mappe da tracciare durante le vacanze estive.

