Tour, battaglia negli sterrati pogacar attacca, turgis vince 

Una battaglia nella polvere. La nona tappa del Tour de France, con partenza e arrivo a Troyes e 199 km da percorrere dei quali 32 su strade bianche, non ha tradito né le attese degli appassionati, né le speranze dei tifosi di casa: a vincere è stato il francese Anthony Turgis, che faceva parte di una fuga cominciata a 43 chilometri dal traguardo. Battuti in volata il britannico Thomas Pidcock e il canadese Derek Gee. Il gruppo della maglia gialla è arrivato a 1’49”, ma dopo una lotta furibonda scatenata proprio da Tadej Pogacar. Lo sloveno ha attaccato a più riprese nei settori “gravel” ma Jonas Vingegaard, aiutato dalla squadra e nonostante corresse con la bici di uno di loro (che gliel’ha data dopo una foratura) ha sempre risposto. Pogacar alla fine ha conservato la maglia gialla di leader senza riuscire ad allungare su nessuno dei rivali e spendendo molte energie.

Per lui e per il gruppo oggi c’è il giorno di riposo. Il 111° Tour de France ripartirà domani con la decima frazione, Orleans- St. Amard Montrond, di 187,3 km, in cui l’unica insidia potrebbe essere il vento.

Ordine d’arrivo : 1. Anthony Turgis (Fra, TotalEnergies) km 199 in 4.19’43” media 45,973 km/h, 2. Thomas Pidcock (Gbr, Ineos) st, 3. Derek Gee (Can, Israel) st, 4. Alex Aranburu (Spa), 5. Ben Healy (Irl); 44. Ta- dej Pocagar (Slo) a 1’49”. Classifica : 1. Tadej Pocagar (Slo, Uae Emirates), 2. Remco Eve- nepoel (Bel, Soudal-QuickStep) a 33”, 3. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a bike) a 1’15”, 4. Primoz Roglic (Slo) a 1’36”, 5. Juan Ayuso (Spa) a 2’16”, 6. Joao Almeida (Por) a 2’17, 7. Carlos Rodriguez (Spa) a 2’31”, 8. Mikel Landa a 3’35”; 13. Giulio Ciccone (Ita) a 5’35”.

