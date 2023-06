Tour, ancora Jonas-Tadej 

Bilbao. Tadej Pogacar contro Jonas Vingegard. La Uae Emirates che prova a detronizzare la corazzata Jumbo-Visma. Scatta in una Bilbao vestita di giallo il Tour de France numero 110: 176 corridori di 22 squadre, e un duello per la vittoria finale che prevede poche possibilità di outsider. Chi arriverà per primo sul traguardo degli Champs Elysees, dopo i 3404 chilometri, il primo dei quali oggi da Bilbao, in tre settimane di corsa e 21 tappe, riceverà in premio 500 mila euro, che lascerà - come tradizione - interamente alla squadra. Ma in palio c'è anche un bel po’ di gloria, visto il peso della Grande Boucle. A parte Evenepoel e van der Poel ci sono tutti i più forti corridori al mondo. E solo sette italiani, ma così pochi da 40 anni. Di fatto l’unico che ha possibilità è Giulio Ciccone, scalatore e leader della Trek-Segafredo.

Il via

La Boucle parte dai paesi baschi, vera culla del ciclismo spagnolo, per la terza volta, e l'omaggio è rinforzato dalla presenza di sette corridori baschi (tanti quanti gli italiani), con Mikal Landa in testa. Previsto per oggi anche un doppio passaggio da Guernica, il villaggio immortalato da Picasso. Otto le tappe di montagna, che toccano tutte le catene del cosiddetto esagono (Pirenei, Massif centrale, Jura, Alpi e Vosge), la cima più alta è il Col de la Loze, a quota 2304 metri.

Anche Gernica

La partenza è prevista per le 12.30, davanti allo stadio San Mames, vera e propria cattedrale laica dell'Athletic Bilbao sin dal 1913. I primi 185 chilometri dell'anello che riporta a Bilbao offrono anche colline, con un percorso mosso che potrebbe già scuotere gli interessi di Vingegaard e Pogacar, che in squadra dovrà dividere la leadership con Adam Yates, ma anche di Julian Alaphilippe. «Con una partenza così», è la convinzione del francese della Soudal-Quickstep», i favoriti non possono perdere tempo, devono darsi da fare dal primo giorno». Pogacar, vincitore delle edizioni 2020 e 2021, si metterà alla prova dopo la brutta caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi che ne ha compromesso la preparazione in vista del Tour, mentre il danese trionfatore della passata edizione è in piena forma e conta sulla squadra più forte. «L'entusiasmo e la passione dei baschi è enorme. Sarà una grande festa del ciclismo e sono orgoglioso di farne parte», le parole di Landa. «Questa gente è la maglia gialla degli spettatori», assicura entusiasta Christian Prudhomme, direttore del Tour. Firenze, sede di partenza del 2024 è avvisata.

