Tour all’Orto botanico, aperte le prenotazioni 

Continuano anche nei mesi di ottobre e novembre le visite guidate e i laboratori all’interno dell’Orto Botanico dell’Università con l’obiettivo di promuovere le scienze botaniche.

L’iniziativa è riservata alle scuole, è denominata “Autunno tra gli alberi per apprezzare e rispettare il verde urbano” e rientra nelle attività della cosiddetta “terza missione” degli atenei, la divulgazione scientifica accanto alla didattica e alla ricerca.

L’Orto Botanico – meta privilegiata dei cagliaritani e dei turisti che a migliaia hanno visitato gli spazi di viale Sant’Ignazio – prosegue così anche nell’attività di supporto e di approfondimento dei temi legati alla progettazione degli spazi delle città a più spiccata vocazione naturalistica.

«L’Orto Botanico – spiega la direttrice Annalena Cogoni – non ha mai smesso di offrire alle scuole l’importante servizio delle visite guidate, garantendo spiegazioni accurate e professionali sulle specie presenti. In questo senso anche la divulgazione legata al verde urbano, che nei prossimi mesi ci vedrà impegnati in iniziative culturali di ampio respiro, consentirà di formare cittadini e cittadine più consapevoli sulla sostenibilità ambientale».

Le visite, guidate da Alessandra Caddeo, referente del servizio, consentiranno agli studenti e alle studentesse di conoscere al meglio le varie collezioni e le principali attrazioni botaniche presenti nella Valle di Palabanda: partecipando ai laboratori, avranno la possibilità di cimentarsi più direttamente sul campo e di immaginare nuovi spazi verdi anche negli ambienti domestici e scolastici che frequentano tutti i giorni.Per informazioni e prenotazioni le scuole interessate possono inviare una mail a ortobotanico@unica.it.

