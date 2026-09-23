Tour alla scoperta di Genniomus 

Il villaggio di Genniomus, nel Comune di Teulada è stato al centro di due intense giornate che sono state dedicate alle tradizioni, storia e ambiente. Il tutto grazie alle escursioni e alle attività culturali che sono state dedicate alla memoria. «L’iniziativa dice il sindaco di Teulada Angelo Milia – nasce dalla precisa volontà di valorizzare i vecchi borghi come quello di Genniomus, intercettando innanzitutto le risorse del bando della Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara e facendosi poi carico, con fondi comunali, della quota di cofinanziamento più consistente per garantirne la completa realizzazione». Grazie a questa iniziative, si può continuare a ragionare sul futuro dei luoghi storici del paese «e far sì – aggiunge – che possano tornare ad essere vissuti, grazie interventi che ne migliorino la fruibilità e favoriscano la presenza di cittadini, visitatori, attività culturali e momenti di comunità, senza snaturarne l’identità». L’evento, fanno sapere dall’amministrazione comunale, è stato possibile grazie all’impegno di Dajana Piras per come ha raccontato e promosso la storia del villaggio, ma anche alla collaborazione del Comune e della Proloco di Teulada. (f. m.)

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