Tour al Cep tra cornicioni pericolanti, spazzatura e liquami 

Federico Cocco, 38 anni, abita in via Archimede e ogni volta che esce di casa guarda in alto, ormai è un riflesso condizionato. Due anni fa un pezzo di cornicione precipitò sul marciapiede mancando di pochi centimetri la testa della figlia che dormiva nel passeggino.

«Da allora non è stato fatto niente», spiega sconsolato, «l'area è rimasta transennata e i calcinacci continuano a piovere dall’alto». Al Cep il degrado regna sovrano e a farne le spese sono i residenti, costretti a convivere con innumerevoli disservizi: non solo gli edifici popolari che si sgretolano ma anche perdite idriche e fognarie che si susseguono, alberi pericolanti, servoscala guasti, transenne e discariche.

Monica Fanni, 54 anni, abita al civico 9 di via Archimede e da un anno è chiusa in casa. «Ho difficoltà a deambulare», spiega triste dalla finestra, «il servoscala c’è ma non funziona, per cui non so che fare». Disagi pesanti anche per Bonaria Lorrai, 82 anni, che abita al quarto piano. Portare su la spesa per le scale è un incubo, ma lei ce la mette tutta e ce la fa, gradino dopo gradino. «Mio marito, invece, ha 89 anni ed è invalido», si dispera l’anziana, «di conseguenza lui non esce mai».

L’ingresso è puntellato ormai da mesi. Tiziana Cadeddu, 43 anni, è l’amministratrice. «Ci sono tanti problemi», allarga le braccia, «io li segnalo ma non vengono risolti. Ogni due mesi scoppia la fogna e i liquami invadono gli scantinati, così dobbiamo chiamare l'autospurgo a spese nostre. Come se ciò non bastasse, dalla parte di via Avogadro siamo invasi da transenne, mentre di fronte abbiamo un ficus che non viene potato. Nessuno parcheggia lì perché ogni tanto qualche ramo si spezza e si schianta al suolo». Il tutto a pochi metri dalla fermata dell'autobus. «E non dimentichiamo le perdite idriche», rincara la dose, «solo negli ultimi dieci giorni ce ne sono state quattro. Gli operai intervenuti per arginarle ci hanno spiegato che bisognerebbe sostituire l’intera condotta perché ogni volta che tappano una falla se ne apre subito un’altra».

Dispiaciuto Alessandro Adamu, 76 anni, ex consigliere di Circoscrizione. «Ci sentiamo abbandonati», commenta amaro, «la manutenzione degli stabili non viene fatta, il verde non è curato e i pini rappresentano una minaccia. L’asfalto trasuda acqua e temiamo che ci siano perdite occulte. Ci auguriamo che non si allaghino le cantine come già successo in passato». In via Talete si può ammirare una discarica con rifiuti di ogni genere. Scenario desolante anche in via Flavio Gioia, transennata da anni e ridotta ad una pattumiera a cielo aperto.

RIPRODUZIONE RISERVATA