Tour a Pasquetta col Trenino verde 

Parte da Macomer la nuova stagione del Trenino verde della Sardegna. Nell’aula consiliare del Comune si è riunita, assieme ai sindaci, la giunta esecutiva della Fondazione, presieduta da Elso Rei. Oltre al primo cittadino di Macomer, Riccardo Uda, erano presenti il presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine, Franco Scanu, i sindaci di Bosa, Piero Casula, e di Tortolì, Marcello Ladu, e altri rappresentanti dei Comuni attraversati dalla linea turistica del Trenino verde. Sono stati affrontati gli obiettivi dei prossimi due anni, l’avvio della stagione 2024, la ricognizione delle tratte ferroviarie dismesse e la fruibilità, l’accordo con Goggle map/street view disciplinari e ipotesi di collaborazione con tour operator per attività di incoming, cicloturismo su tratte dismesse, recupero di risorse finanziarie programmate dalla Regione, l’organizzazione dell’ufficio di presidenza budget e il cronoprogramma delle giunte esecutive sui territori.

Il primo viaggio di questa nuova stagione è pronto per domani e parte dalla stazione di Macomer per arrivare a quella di Tresnuraghes. A maggio riaprirà il tratto più suggestivo fino a Bosa Marina. «Notizie positive - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - perché il Trenino verde può essere un elemento di sviluppo nuovo e importante per il Marghine e la Planargia». Nel corso dell’incontro è stata sottoposta alla Fondazione l’opportunità del finanziamento regionale di circa 5 milioni di euro per recuperare il patrimonio immobiliare (le antiche cantoniere e stazioni) per uso turistico.

RIPRODUZIONE RISERVATA