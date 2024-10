Tour a occhi chiusi nel Giardino sotto le mura 

Un viaggio inedito ad occhi chiusi per scoprire il Giardino sotto le mura. “Oltre la vista…con tutti gli altri sensi”, questo il nome dell'iniziativa - organizzata dall’Associazione dei ciechi, degli ipovedenti e dei retinopatici sardi (Rp Sardegna odv) e dalla sezione cagliaritana dell’Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti (Anpvi) - che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre dalle 9.30 alle ore 13.30 in occasione della tappa cagliaritana di Monumenti aperti. Una visita guidata multisensoriale durante la quale i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, verranno bendati e condotti all’esplorazione del Giardino sotto le mura attraverso udito, tatto e olfatto. Qui le guide non vedenti o ipovedenti guideranno i visitatori, che potranno toccare le riproduzioni artigianali delle opere di Pinuccio Sciola, sentire e provare a riconoscere i profumi delle essenze aromatiche e mediterranee che crescono all’ombra dei ficus e dei carrubi. Potranno ascoltare come i suoni della trafficata viale Regina Elena a impattare con i cinguettii degli uccelli e rimbalzano sulla pietra delle alte pareti dello strapiombo di via del Fossario e come l’ascolto della musica e della poesia senza distrazioni visive faccia volare l’immaginazione. A conclusione del percorso i visitatori potranno togliersi la benda e apprezzare le creazioni ceramiche realizzate dai partecipanti ciechi e ipovedenti al “Laboratorio di espressione artistica – fare con le mani” realizzato dalla onlus Ierfop con il supporto dell'Anpvi. L’iniziativa è stata progettata esclusivamente per Monumenti aperti 2024.

