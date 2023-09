Per le Giornate nazionali dei castelli fari puntati sui ruderi di Medusa a Samugheo. Oggi alle 11 e alle 12 archeotrekking con visite guidate; domani, alle 16.30 al Murats la conferenza “Un monumento da vivere tra storia e natura: il Castello di Medusa a Samugheo e il suo territorio”. Sempre al Murats oggi alle 17 visita guidata gratuita per bambini. Domani alle 10 visita in lingua sarda. ( a. o. )