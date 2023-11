Tour a Bonaria, tra bellezza e degrado 

All’ingresso tre ragazze accolgono i visitatori e danno informazioni sull’antico cimitero della città. Il cielo uggioso non ferma i tanti cagliaritani che hanno deciso di portare un fiore e regalare un pensiero ai propri cari sepolti a Bonaria. La pioggia, anzi, ha reso ancora più carica di significati la festa di Ognissanti. Molti passeggiavano tra i viali e i cipressi con la macchina fotografica al collo per immortalare le opere d’arte funeraria che caratterizzano quello che è uno dei monumenti più importanti della città. Purtroppo non tutti gli scatti sono degni di finire nella bacheca dei ricordi. Superato il primo vialetto dell’Orto di San Bardilio va in onda il film del degrado, che da tempo affligge il vecchio camposanto. E se da una parte, lungo il muro di cinta, è possibile ammirare la cappella Devoto e la statua di Efisino riportate agli antichi splendori, dall’altra l’occhio e la disapprovazione cadono su lapidi distrutte, tombe gentilizie diroccate, vegetazione incolta, pozzanghere e degrado. Transenne e tubi innocenti evitano il crollo delle cappelle. Addirittura una pianta di fico si è “impadronita” della scalinata che porta al primo piano.

Tra i vialetti

Sabrina Martinelli, di Roma, vive a Pula da sei anni e ha deciso di passare una giornata diversa, immersa tra storia e arte. Curiosa tra le cappelle e si ferma proprio di fronte alla statua di Efisino. «Questa è interessante, però nel resto del cimitero si nota scarsa manutenzione. I giardini interni avrebbero necessità di una cura più attenta. Peccato, potrebbe essere un luogo migliore». Un’anziana guarda sconsolata la scalinata principale. «Come posso arrivare al primo piano, manca il corrimano». Adelina Ligas, di Cagliari, cerca tra le lapidi del vecchio cimitero la tomba della nonna Angela Pani, morta nel 1925 e sepolta a terra. «Le ragazze all’ingresso mi hanno dato le indicazioni, però non sono riuscita a trovarla. Mi dispiace, anche perché non l’ho mai conosciuta».

La confraternita

La cappella della Confraternita dei genovesi è uno splendore. Il priore Federico Parodi e il primo guardiano Daniele Lastretti armati di scopa e olio di gomito tirano a lucido le lapidi. Oggi, alle 9,30, il parroco dei santi Giorgio e Caterina celebrerà una messa e tutto dovrà essere in perfetto ordine. «Ci sarebbe bisogno di investimenti e interventi straordinari per renderlo un luogo più accogliente», afferma Parodi. «Al momento ci sono troppe zone abbandonate».

Visita presidenziale

Alle 11,30 il fuoristrada bianco del governatore Christian Solinas fa capolino all’ingresso. Per evitare contatti ravvicinati con il probabile avversario alla corsa per le regionali, ha dribblato la cerimonia all’Albero della vita di San Michele. Ma non ha voluto disertare l’omaggio al primo presidente della Regione. «È fondamentale ricordare Luigi Crespellani, figura importante per la storia della Sardegna», dice Solinas mentre deposita una corona sulla tomba del politico morto nel 1967. Sul degrado lancia una stoccata al Comune. «Il cimitero di Bonaria è un valore inespresso della città. Avrebbe bisogno di un intervento di riqualificazione che potrà essere nell’immediato futuro oggetto di riflessione da parte della Regione».

Il tour

Oggi il presidente della Regione continuerà il suo viaggio per rendere omaggio ai politici regionali defunti. Alle 9,30 a Iglesias depositerà una corona di fiori sulla tomba di Roberto Frongia (ex assessore), alle 10,30 sarà a Villacidro per ricordare l’ex presidente Salvatorangelo Spano. Christian Solinas alle 12 concluderà il pellegrinaggio a Oristano per offrire un fiore ai presidenti Alfredo Corrias, Alessandro Ghinami, Lucio Abis e Mario Puddu.

