Tottenham-Roma,  un derby per Ranieri 

Per lui che ha allenato il Chelsea sarà quasi un derby. Per la sua Roma, che anche in Europa League non esce dalla mediocrità (5 punti in 4 gare), un durissimo esame oggi alle 21 contro il Tottenham reduce dalla clamorosa vittoria (4-0!) sul campo del Manchester City. Ranieri in Inghilterra è ammirato per l’impresa con il Leicester ma cerca applausi con i giallorossi.

Mats Hummels, difensore giallorosso, che sinora ha avuto poca fortuna a Roma, sottolinea come la partita sarà «importante per cercare di piazzarsi tra le prime otto, forse è un'ultima spiaggia, ma sono anche punti pesanti per qualificarci per gli spareggi e una grande occasione per invertire la tendenza. Una partita contro un avversario forte e un'occasione per dimostrare che possiamo giocare contro squadre a un livello più alto». E, sul Tottenham: «Ci metterà sotto pressione, ma starà a noi non farci impressionare reggendo l'urto».

