Totogiunta, le scelte di Dessì 

Il nuovo Consiglio comunale di Villasimius si insedierà giovedì alle 11,30. In quell’occasione il sindaco Gianluca Dessì, subito dopo il giuramento, comunicherà i quattro assessori che andranno a comporre l’esecutivo per il quinquennio 2023-2028.

Il primo cittadino ha messo in evidenza che non terrà conto delle preferenze ma dell’esperienza e degli stimoli nuovi che intravvederà in ciascuno dei consiglieri eletti. Tra i favoriti, vista l’esperienza, gli ex consiglieri Angelo Frau, Marco Cardia ed Elena Marini. Uno dei tre potrebbe inoltre rivestire il ruolo di vicesindaco.

Potrebbero far parte della squadra anche Laura Frau o Cinzia Ghiani oltre a Michele Cireddu, recordman di preferenze con 173 voti. Non sono escluse le sorprese. In aula siederanno anche i quattro consiglieri di minoranza: con Livio Carboni ci sono l’inossidabile Tore Sanna (il più votato in assoluto con 176 preferenze), Luisa Cadoni e Federica Onano. (g. a.)

