Toto-sindaco, cresce la rosa dei candidati 

Nemmeno il tempo di finire di conteggiare tutti i voti delle elezioni regionali che Sant’Anna Arresi si pensa già alle amministrative di primavera.

Nuovo nome

Se per il toto-sindaco alcuni nomi erano già in circolo, negli ultimi giorni si parla insistentemente di un altro possibile candidato: si tratta di Diego Fronterre, consigliere di maggioranza a Carbonia, eletto con il maggior numero di voti nella lista “Pietro Morittu Sindaco “nelle comunali del capoluogo sulcitano del 2021. «Mi è stato chiesto di mettermi a disposizione per il paese, -dice Fronterre- ho dato la mia disponibilità avendo parlato con alcuni imprenditori del posto, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, entro questo mese di marzo si tireranno le somme e vedremo se la cosa andrà in porto».

In paese

La sindaca uscente, Maria Teresa Diana non sarebbe intenzionata a ricandidarsi ma dalla sua maggioranza il gruppo Arresinus, verrebbe espresso il nome dell’attuale assessora alla Cultura Elisabetta Rossu. Dal gruppo per ora la seguente dichiarazione: «Il senso di responsabilità morale e politica che nutriamo per il paese ci porterà a fare una proposta seria e valida per il prossimo quinquennio”. Scelta che potrebbe essere condizionata anche dal risultato ottenuto dalla Rossu alle scorse regionali con Demos: in paese ha raccolto 82 voti. Ma si sa le regionali e le comunali seguono canali diversi, come dice Armando Linas, altro possibile competitor: «Il risultato delle regionali non credo influirà sull’eventuale scelta per le comunali. Noi come gruppo - prosegue - stiamo lavorando con la nostra squadra portando avanti il nostro progetto di alternativa a questa amministrazione. In paese circolano tante voci su possibili accorpamenti, ma noi stiamo e restiamo sullo stesso gruppo lavorativo». Uno degli accorpamenti di cui si è parlato nei mesi scorsi riguarda Valerio Lecca e lo stesso Armando Linzas, ma in questi giorni circola un’altra ipotesi: Linzas e l’ex sindaco Paolo Dessi potrebbero unire le forze. Dal canto suo Valerio Lecca fa sapere che «stiamo lavorando per il nostro progetto, le regionali ci hanno dato dei dati sulle altre eventuali candidature, a breve tireremo le somme per vedere come muoverci». Chi non ha mai negato (ma nemmeno confermato) l’ipotesi di essere candidato sindaco è Paolo Dessì che alle regionali, con il Psd’Az, ha conquistato la fiducia di tanti paesani: «Non posso che apprezzare il risultato ottenuto in paese, con oltre il 40 per cento delle preferenze, ma le comunali e le regionali sono due momenti differenti – dice – tuttavia ho molto entusiasmo nel vedere un gruppo sempre più numeroso: ci si sta muovendo per analizzare i bisogni del paese e studiare soluzioni possibili».

