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13 settembre 2026 alle 01:28

Toto rettore, sul voto l’incognita di Medicina 

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Nove giorni al voto e giochi ancora aperti per l’elezione del prossimo rettore. E se forse nessun bookmaker accetta scommesse sul futuro Magnifico, all’interno dell’Ateneo turritano si ragiona su chi andranno a finire le preferenze in palio tra i 620 docenti, 500 amministrativi e circa 50 studenti. Sulla carta, sempre pronta a essere stracciata dalla realtà, l’agone dovrebbe essere più combattuto, rispetto a 6 anni fa, quando Gavino Mariotti vinse quasi a mani basse sui competitor, seppur al secondo turno. Il punto fermo, intanto, sembrerebbe l’ulteriore consultazione, dopo quella del 21 settembre, per eleggere la guida dell’Università tra Sergio Uzzau, Giorgio Pintore, Francesco Morandi e Omar Chessa. I quali hanno dissezionato i propri programmi nei vari dibattiti, mostrando diverse capacità espositive, ma sarebbe ingenuo credere che l’oratoria sia l'unica variante che sposta gli equilibri nella gara.

Ve ne sono altre come quella, ad esempio, che emerge guardando alla cronologia dei vincitori. Dal 2009, ultimo anno del dodicennio del professor Alessandro Maida, il Dipartimento di Medicina non esprime un rettore. Fatto non trascurabile perché si tratta della componente più nutrita in Ateneo tra ordinari, associati e ricercatori, vicina alla soglia dei 100. Il candidato più affine potrebbe essere Giorgio Pintore, ordinario di Biologia farmaceutica, salvo sorprese, o Uzzau, Scienze biomediche. A propendere per un candidato “scientifico”, vi è la statistica degli ultimi vincitori, che negli ultimi anni hanno alternato “umanisti”, Attilio Mastino e Gavino Mariotti, inframmezzati da Massimo Carpinelli, ordinario di Fisica. Non vi sono però certezze, e anche chi, tra i quattro, pensa di avere la vittoria in tasca, dovrà ricordarsi l'exploit proprio di Carpinelli. L'outsider che trionfò nel 2014 all'ultima curva accademica sbaragliando chi pareva più quotato.

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