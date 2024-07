Toti vede i vertici di Noi Moderati nella villetta dove resta ai domiciliari 

Paolo Signorini potrà andare ai domiciliari appena verrà trovata dai suoi difensori una sistemazione idonea, a condizione che sia garantita «l’assenza di contatti con persone diverse dai conviventi». Per ora comunque l’ex presidente dell'Autorità portuale ed ex ad di Iren rimarrà in carcere, unico degli indagati nell'inchiesta per corruzione che ha terremotato la Liguria e il suo porto.

Intanto il governatore Giovanni Toti, il nome di maggior peso politico dell’inchiesta, ha incontrato nella villetta di Ameglia dove è ai domiciliari dal 7 maggio il presidente di “Noi Moderati” Maurizio Lupi e il deputato Pino Bicchielli. «Ci ha fatto piacere vedere il governatore Toti sereno, cosciente e deciso sulle sue ragioni e sul giudizio politico - ha detto Lupi - Ci aspettiamo dal tribunale del Riesame il giusto equilibrio tra le esigenze dell’inchiesta e il legittimo interesse per il funzionamento della Regione. Ci aspettiamo una soluzione di equilibrio riguardo a questo».

