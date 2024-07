Toti, settimana decisiva 

Genova. Sarà una settimana decisiva questa per la Liguria, sia da un punto di vista giudiziario che politico. Da un lato la procura di Genova dovrebbe concludere l’esame dei testimoni e decidere se chiedere il giudizio immediato per il presidente della Regione Giovanni Toti, dell’imprenditore Aldo Spinelli e dell’ex presidente dell’Authority portuale Paolo Emilio Signorini. Dall’altro, venerdì è in programma il vertice del centrodestra per decidere la linea politica da tenere. Nel frattempo si aspetta la fissazione dell’udienza in Cassazione dopo che il legale del governatore ha depositato il ricorso contro il rigetto della richiesta della revoca della misura.

