Toti pressa per essere sentito dai pm 

Genova. Essere interrogato il prima possibile. È la priorità per Giovanni Toti, presidente della Liguria, ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione. Secondo la Procura di Genova avrebbe ricevuto dagli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli 74mila euro di finanziamenti al suo Comitato in cambio di pratiche a favore del Gruppo, che opera nella logistica portuale. Il Governatore, dopo che si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, nella sua casa di Ameglia (La Spezia), attende di essere convocato dai pm per replicare anche a Spinelli. Il suo legale, ogni mattina, si presenta al palazzo di Giustizia per fissare il faccia a faccia. «Prima di ogni altra cosa attendiamo l'interrogatorio. Per ora niente riesame», ha ripetuto l’avvocato Stefano Savi. Ma al momento ancora nessuna data, anche se i tempi stringono. La sua «esigenza» è dare la sua versione dei fatti e chiedere la revoca della misura e dedicarsi alle questioni politiche. Negli ambienti giudiziari fanno sapere che sarà interrogato la prossima settimana, ma pare che prima gli inquirenti sentiranno una serie di testimoni.

Gli interrogatori

Ieri è stato convocato Rino Canavese, l'unico che si è opposto alla delibera per la concessione trentennale del terminal Rinfuse agli Spinelli, poi gli altri due componenti del board del porto, Giorgio Carozzi e Andrea la Mattina.

Colloqui accusatori

Toti deve spiegare la mole di intercettazioni e il motivo di pratiche velocizzate, e il motivo degli incontri sullo yacht di Aldo Spinelli. Per l'accusa, il rapporto era improntato su un do ut des non a senso unico, come avrebbe detto l'imprenditore, sostenendo che il Governatore lo cercava in continuazione, senza poi aver «fatto nulla per me», compresa la trasformazione della spiaggia di Punta dell'Olmo.

Le pressioni degli Spinelli

Toti darà la sua versione sulle «pressioni degli Spinelli» e sulle sue richieste «di una mano». E poi su episodi che l'indagine ricostruisce in modo opposto alla linea difensiva dell'84enne, arrivato alla presidenza del Genoa e del Livorno. Un imprenditore che, lui stesso ha detto, «ha dato i soldi a tutti» finanziando chiunque lo chiedesse (pure alla Bonino e a Pannella, che nemmeno conosceva). E che avrebbe corrotto, con soldi e soggiorni a cinque stelle a Montecarlo, l'ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini (in carcere e da ieri senza più deleghe e stipendio. E che, ancora, ha fatto i bonifici al Comitato Toti.

RIPRODUZIONE RISERVATA