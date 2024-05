Toti oggi in silenzio dal giudice 

La voglia di parlare ci sarebbe. Ma oggi pomeriggio il governatore della Liguria Giovanni Toti, da martedì ai domiciliari per l’inchiesta che ha terremotato la Regione, davanti alla gip Paola Faggioni non parlerà. «Tutti i denari in entrata e in uscita sono tracciabili, ma ancora non è il momento di parlare con il giudice perché la mole di carte da leggere è molto elevata», spiega il suo legale, Stefano Savi, che aggiunge: «Non è stato contestato nulla in relazione a fatti che non siano assolutamente rientranti nelle normative di legge che prevedono che tutto avvenga nella maniera più trasparente possibile e così è stato». D’altra parte «non c’è stata nessuna anomalia nella spesa né a titolo personale né a nessun altro titolo». Quanto al suo futuro politico, «il presidente Toti farà le sue valutazioni», che «non possono prescindere da un confronto che potrà essere fatto in condizioni diverse da quelle attuali con tutte le persone che con lui hanno lavorato fino ad oggi e con i partiti che fanno parte della sua maggioranza». Forse un modo per dire che di dimissioni si potrà parlare solo una volta fuori dai domiciliari.

Intanto nel centrodestra «garantismo» resta la parola d’ordine, ma con il passare dei giorni si fa strada la convinzione che il governatore non possa reggere a lungo in queste condizioni. Qualcuno lo dice apertamente, molti - soprattutto dentro FdI - a microfoni spenti. «Vediamo cosa scaturisce dalle indagini», taglia corto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli (Lega). E da Forza Italia Giorgio Mulè ammette: «Se un presidente di Regione è agli arresti domiciliari è abbastanza difficile che possa continuare ad amministrare la Regione». «C’è una responsabilità politica, indipendente dalla vicenda personale. È una follia che rimanga lì», attacca per il M5S Giuseppe Conte. E secondo Carlo Calenda (Azione) più che l’inchiesta è «la condotta eticamente inaccettabile» che deve condurlo a «trarre le conseguenze».

Intanto, mentre la procura sottolinea che l’arresto del governatore si è svolto «nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e della dignità della persona», spuntano i nomi di altri imprenditori indagati per corruzione e si delinea l’ipotesi di finanziamento illecito ai partiti, contestata a Francesco Moncada (cda di Esselunga) e a Maurizio Rossi, editore di Primocanale

RIPRODUZIONE RISERVATA