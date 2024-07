Toti: non mi candido alle prossime elezioni 

Il presidente della Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio, «non si candiderà alle prossime elezioni del 2025». Una rassicurazione che il suo legale Stefano Savi ha dato ai giudici del Riesame ai quali ha chiesto la revoca della misura o, quantomeno, un’attenuazione.

In un'ora e mezza il governatore, tramite l'avvocato, ha spiegato perché dopo due mesi non c'è più rischio di inquinamento delle prove e, tantomeno, di reiterazione del reato. La difesa ha anche chiesto un parere al giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese - secondo il quale i giudici del Riesame devono bilanciare gli interessi di giustizia e il buon andamento della pubblica amministrazione - per spiegare perché vadano revocati gli arresti o possano andare bene anche l’obbligo di dimora a Ameglia, dove Toti risiede, o il divieto di stare a Genova. Il divieto di dimora a Genova «manterrebbe, per la legge Severino - dice ancora Savi - la sospensione dall'incarico istituzionale di presidente» (come per Pitella in Basilicata). Con l'obbligo di dimora ad Ameglia «pur annullando la sospensione della carica istituzionale, ne sottoporrebbe l'esercizio a un fattivo controllo del giudice, autorizzante ogni spostamento (come per Oliverio in Calabria)». Non la pensano però così i pm Manotti e Monteverde, che hanno ribadito che Toti deve rimanere ai domiciliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA